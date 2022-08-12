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Мед від Віктора Ющенка відправиться на передову

Українським захисникам поїдуть два види меду.

Мед від Віктора Ющенка відправиться на передову
Фото: Facebook Віктора Ющенка

Мед, зібраний на пасіках землі великих українців, незабаром відправиться захисникам України.  

Про це повідомив 3-й президент України Віктор Ющенко.  

“Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові”, - повідомив Віктор Ющенко.

Він додав, що перша партія меду, приблизно 25 тис. стіків, буде передана нашим захисникам найближчим часом. 

Також Віктор Ющенко запропонував долучитись до вибору прізвищ відомих українців для наступної серії.  

Нагадаємо, у рамках проєкту “Народний “Байрактар” за три дні назбирали 600 млн гривень. Пізніше компанія-виробник повідомила, що передасть Україні безкоштовно три безпілотники.

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