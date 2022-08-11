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США підтримують створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Ведення бойових дій поблизу ядерного об’єкта є небезпечними й безвідповідальними діями.

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Уряд США підтримує створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Таку ініціативу висловила українська сторона на тлі обстрілів ЗАЕС російськими окупаційними військами.  

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на речника Держдепартаменту США.

“Ми підтримуємо заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції”, - наголосив речник.

Держдеп закликав Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль над АЕС.

Представник Держдепу наголосив, що українці “не можуть і не будуть стріляти у відповідь, щоби запобігти жахливій аварії на АЕС”. Відповідно, обстріли ЗАЕС є “верхом безвідповідальності”.

Нагадаємо, наразі в Організації Об'єднаних Націй не обговорюють ідею введення миротворців на територію ЗАЕС.

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