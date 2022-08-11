Біля Бахмута українські захисники ліквідували російських в'язнів-найманців

У кожного був жетон, який вказує на їхній статус.

В російській армії почали воювати проти України в'язні тюрем РФ. Декілька загинуло нині біля Бахмута (Донецька область).

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські бійці знешкодили трьох окупантів. У кожного був жетон із номером.

"Мабуть очікували помилування коли наймалися, а отримали в кращому випадку "ладу каліну 200", якщо є кому отримувати. Зате жетони видали", - зауважили в СтратКомі.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга ("Яблунівки" та "Обухова") для допомоги у "виявленні нацистів".

За даними української розвідки, ПВК за 2 місяці планують набрати до 10 тисяч "добровольців" серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут. Такі "солдати" мають носити спеціальні жетони, які будуть вказувати на їхній статус.