Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
ГоловнаСуспільствоПодії

У МЗС закликали арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту

Представник України виступив нині на сесії Ліги арабських держав в Каїрі.

У МЗС закликали арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту
Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України закликали арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту.

Про це йдеться на сайті відомства.

Нині у штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі відбулася надзвичайна сесія Ради організації на рівні постійних представників. 

Участь у сесії в режимі відеоконференції взяв спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. 

Він наголосив, що Україна вітає зусилля Ліги арабських держав, яка працю над пошуком припинення російської агресії, і сподівається на подальшу підтримку. Зокрема - в рамках міжнародних організацій.

Субх розповів про геноцид, який здійснює РФ проти українського народу. Він підкреслив, що Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту. У той же час Україна попри війну залишається надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем.

Спецпредставник України у виступі закликав арабські держави приєднатися до санкцій проти Росії. Зокрема - ввести ембарго на поставки російської нафти.

Нагадаємо, від 10 серпня Євросоюз і Велика Британія зупинили імпорт російського вугілля.

Днями Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на введенні нових санкцій проти РФ через використання для терору Запорізької АЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також