У МЗС закликали арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту

Представник України виступив нині на сесії Ліги арабських держав в Каїрі.

У Міністерстві закордонних справ України закликали арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту.

Про це йдеться на сайті відомства.

Нині у штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі відбулася надзвичайна сесія Ради організації на рівні постійних представників.

Участь у сесії в режимі відеоконференції взяв спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Він наголосив, що Україна вітає зусилля Ліги арабських держав, яка працю над пошуком припинення російської агресії, і сподівається на подальшу підтримку. Зокрема - в рамках міжнародних організацій.

Субх розповів про геноцид, який здійснює РФ проти українського народу. Він підкреслив, що Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту. У той же час Україна попри війну залишається надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем.

Спецпредставник України у виступі закликав арабські держави приєднатися до санкцій проти Росії. Зокрема - ввести ембарго на поставки російської нафти.

Нагадаємо, від 10 серпня Євросоюз і Велика Британія зупинили імпорт російського вугілля.

Днями Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на введенні нових санкцій проти РФ через використання для терору Запорізької АЕС.