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Наполягатимемо на нових санкціях проти РФ через використання для терору ЗАЕС, – Зеленський

Росіяни стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. 

Наполягатимемо на нових санкціях проти РФ через використання для терору ЗАЕС, – Зеленський
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи значне загострення ситуації навколо Запорізької АЕС.

“Найбільшу у Європі! Звертатимемо увагу світу на це й наполягатимемо на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози”, – сказав президент. 

“І попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це”, – додав Зеленський.

Він підкреслив, що це – дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.

Вчора російські військові двічі обстріляли Запорізьку АЕС; було зафіксовано три "прильоти" на майданчик станції. Пошкодження отримали азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС.

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