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Мешканців прибережної території Нікопольського району попеджають про можливість нічних обстрілів

День на території району минув спокійно.

Мешканців прибережної території Нікопольського району попеджають про можливість нічних обстрілів
Фото: uk.wikipedia.org

Жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища у Дніпропетровській області попереджають про можливість нічних обстрілів.

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що має інформацію щодо можливих нічних обстрілів прибережної території Нікопольського району. 

“Прошу жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища скористатись правилом двох стін або бомбосховищем. Будьте обережні!”, – заявив він.

Євтушенко додав, що день на території району минув спокійно.

“Обстрілів, бойових дій, техніки та живої сили окупантів не зафіксовано. Вдень працювали аграрії, є добрі результати”, – сказав очільник РВА.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу Нікополя постраждали три чоловіки та жінка 1971 року народження

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