На Одещині від гасіння пожежі отримала опіки жителька

В Одеській області через спалювання сухої рослинності потерпіла жителька.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"Сьогодні, близько 15 години, до Служби Порятунку надійшло повідомлення від чергового медика про те що, в Одеському районі, у селі Пшонянове, по вулиці Венська, виникло загорання сухої рослинності. Внаслідок самостійного гасіння пожежі отримала опіки (30% тіла) господарка, громадянка 1945 року народження, яку було госпіталізовано до медичного закладу", - розповіли рятувальники.

В ДСНС закликали громадян дотримуватися елементарних правил пожежної та особистої безпеки і не проводити підпали.

"Самі ж страждаєте від безвідповідальності...", - додали в Держслужбі.

Нагадаємо, днями в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку.

Раніше під час ремонту в області загорівся тепловоз. Троє людей отримали опіки.