В ОРДЛО почалася нова хвиля примусової мобілізації

Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, і тих, які мали “відстрочку".

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, і тих, які мали “відстрочку”, - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, зокрема у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів.

“У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких - вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються”, - наголошують у ГУР.

Тотальна примусова мобілізація також триває в багатьох інших населених пунктах ОРДЛО.

“Наприклад, на вулицях Хрустального зросла кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків у військкомат. Продовжуються облави на підприємствах і в комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби”, - уточнюють у розвідці.

Водночас, за даними відомства, поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування окупаційній армії до місцевого особового складу.

“Росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941-1945 років”, - підкреслили у ГУР.

Нагадаємо, що у РФ вдалися до двох форм прихованої мобілізації, щоб заповнити значні втрати своєї армії.

Також у Росії почали масово присвоювати офіцерське звання молодшого лейтенанта особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.