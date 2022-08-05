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У Росії вдалися до двох форм прихованої мобілізації, – Подоляк

Армія окупантів несе великі втрати.

У Росії вдалися до двох форм прихованої мобілізації, – Подоляк
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

У РФ вдалися до двох форм прихованої мобілізації, щоб заповнити значні втрати своєї армії.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо)”, – написав він.

Радник глави ОП додав, що Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.

Нагадаємо, з 24 лютого по сьогодні армія РФ втратила в Україні близько 41 650 військових, за минулу добу – близько 150 окупантів. 

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