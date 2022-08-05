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Росіяни обстріляли Миколаїв з боку Херсона, є жертви (оновлено)

Під ворожий вогонь потрапили Балабанівка та Корабельний район.

Росіяни обстріляли Миколаїв з боку Херсона, є жертви (оновлено)
Фото: Facebook/Ганна Замазєєва

Нині після обіду росіяни знову обстріляли Миколаїв. Є жертви.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За її словами, загарбники завдали ударів з боку Херсона. Під обстріли потрапили Балабанівка та Корабельний район.

"На жаль, є постраждалі, зокрема, 14-річна дівчина. Медики працюють на місці", – додала Замазєєва.

За інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, уже відомо про понад десяток поранених, також є загиблі.

"Вже понад 10 (300), тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200. Бригади ще працюють", – зазначив Кім.

Оновлення 15:56. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що площа ураження від денного обстрілу дуже велика. Є пожежі, руйнування і жертви. 

"Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки", – зазначив він. 

На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію повідомлю вам згодом.

Оновлення 16:58. Голова миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила про 20 поранених внаслідок російських обстрілів. Серед них – 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів.

Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.

Нагадаємо, сьогодні за ніч Миколаїв зазнав обстрілів тричі: після опівночі, близько третьої ночі та о 6:40 ранку.

У місті з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня впроваджено комендантську годину. Миколаїв буде закрито.

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