У родини альпак, яка живе у київському зоопарку, народилося дитинча. Наразі маленька альпака перебуває у відкритому вольєрі – працівники зоопарку намагаються наблизити умови проживання тварин до природних.

Про це КМДА повідомила у Facebook.

“У мами Ушки і тата Луїза Альберто народилась красуня Луна. Маленька знаходиться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком та смакує мамине молочко – приходьте знайомитись”, – йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА у Facebook

Зазначається, що попри воєнний час працівники Київзоо продовжують наближати умови проживання його мешканців до природних.

Фото: КМДА у Facebook

“Облаштовують зелені острови і живописні озера, водяні розпилювачі та басейни, штучні ліани, кам’яні гроти, піщані насипи, спеціальні годівниці тощо. Забезпечені всім необхідним тварини створюють сім’ї та групи і тішать відвідувачів малечею”, – розповідають у КМДА.

Фото: КМДА у Facebook

Підтримати Київський зоологічний парк загальнодержавного значення та його мешканців можна через купівлю квитків та благодійні внески на сайті або у касах.

Каси зоопарку працюють:

у понеділок – із 12:00 до 16:00

з вівторка до неділі – із 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, у січні цього року народилось маленьке гімалайське ведмежа Бері, у березні – лемур Байрактар, у травні – телятко у сім’ї індійських антилоп нільгау, у червні – дитинча оленя мунтжака, наприкінці червня та липні – два дитинчата бізона.