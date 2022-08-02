Одну з поранених при розстрілі росіянами мікроавтобуса відправили в київську лікарню вертольотом, - Вілкул

Два дні лікарі продовжують боротьбу за життя п'ятьох поранених цивільних людей, мікроавтобус яких росіяни розстріляли з ПТУРа, під час евакуації з окупованого селища Старосілля Херсонської області до Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“У всіх важкі мінно-вибухові травми, а у трьох ще й сильні опіки. Як виявилося, четверо людей - це одна сім'я: мама 55 років, батько 53 роки і двоє синів по 35 років. Ще одна поранена - жінка 63-х років, чий син загинув там на місці. Найбільш важкі опікові травми отримала мама та один з її синів - у неї до 50% опіків, у нього - до 40% опіків”, - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що всі поранені були прооперовані лікарями, у тих, хто отримав опіки – ці місця були закриті ксеношкірою.

Також оперативно був наданий вертоліт аеромобільної допомоги, на якому мама двох синів була відправлена до Києва в опіковий центр для надання подальшої допомоги.

Вілкул додав, що наразі поранені знаходяться в реанімації, їх стан важкий, але стабільний.

Нагадаємо, 1 серпня російські окупаційні війська відкрили вогонь по колоні цивільних, які планували виїхати на безпечну територію. В результаті обстрілу загинули дві особи, ще одна померла по дорозі в лікарню.