Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Одну з поранених при розстрілі росіянами мікроавтобуса відправили в київську лікарню вертольотом, - Вілкул

Інші поранені у важкому стані перебувають в лікарнях Кривого Рогу.

Одну з поранених при розстрілі росіянами мікроавтобуса відправили в київську лікарню вертольотом, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Два дні лікарі продовжують боротьбу за життя п'ятьох поранених цивільних людей, мікроавтобус яких росіяни розстріляли з ПТУРа, під час евакуації з окупованого селища Старосілля Херсонської області до Кривого Рогу

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“У всіх важкі мінно-вибухові травми, а у трьох ще й сильні опіки. Як виявилося, четверо людей - це одна сім'я: мама 55 років, батько 53 роки і двоє синів по 35 років. Ще одна поранена - жінка 63-х років, чий син загинув там на місці. Найбільш важкі опікові травми отримала мама та один з її синів - у неї до 50% опіків, у нього - до 40% опіків”, - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що всі поранені були прооперовані лікарями, у тих, хто отримав опіки – ці місця були закриті ксеношкірою. 

Також оперативно був наданий вертоліт аеромобільної допомоги, на якому мама двох синів була відправлена до Києва в опіковий центр для надання подальшої допомоги.

Вілкул додав, що наразі поранені знаходяться в реанімації, їх стан важкий, але стабільний.

Нагадаємо, 1 серпня російські окупаційні війська відкрили вогонь по колоні цивільних, які планували виїхати на безпечну територію. В результаті обстрілу загинули дві особи, ще одна померла по дорозі в лікарню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також