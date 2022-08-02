В МВС зазначили, що це додатковий інструмент синхронізації міграційної політики нашої держави та Євросоюзу.

Україна та ЄС домовилися про співробітництво у рамках Європейської міграційної мережі.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з Комісаром ЄС із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

Сторони обговорили співпрацю з Євросоюзом у сфері внутрішніх справ, безпеки кордонів та управління міграційних процесів.

Фото: МВС

За підсумками зустрічі було підписано Адміністративні домовленості про встановлення співробітництва між Європейською Комісією та Державною міграційною службою у рамках Європейської міграційної мережі.

У міністерстві кажуть - це має пришвидшити обмін актуальною та об’єктивною інформацією щодо ситуації з питань міграції та притулку, а також дозволить українській стороні брати участь в дослідженнях і засіданнях ЄММ.

Фото: МВС

За словами Дениса Монастирського, ці домовленості - додатковий інструмент синхронізації міграційної політики України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, у травні заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян заявила, що понад 6 млн українців виїхало за кордон через війну. З них більш ніж 5 млн переїхали в країни ЄС.

У липні верховний комісар із питань біженців ООН оприлюднив дані, що від 24 лютого кордон України перетнуло понад 9 мільйонів людей.