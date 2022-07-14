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Понад 9 млн українців виїхали з країни з початку війни, – ООН

Більшість з вимушених переселенців бажали б після закінчення війни повернутися додому.

Понад 9 млн українців виїхали з країни з початку війни, – ООН
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого кордон України перетнули понад 9 мільйонів людей.

Про це із посиланням на дані верховного комісара з питань біженців ООН повідомляє Reuters.

“Понад 9 млн людей перетнули кордон з України з часу російського вторгнення до країни”, – пише видання.

Загалом 24 лютого в ООН зареєстрували 9 136 006 перетинів кордону з України.

Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни.

Близько 900 тис. знайшли притулок у Німеччині, 391 тис. – у Чехії, приблизно по 150 тис. – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тис. біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

У Росії станом на 12 липня перебував 1 625 531 біженець з України. З'ясувати точну кількість біженців у РФ неможливо: окупант не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають.

За даними опитування, проведеного Агентством ООН у справах біженців у шести європейських країнах, більшість українців, які там отримали притулок, бажали б після закінчення війни повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, близько 60 тис. переселенців з України знайшли роботу у Варшаві. Станом на кінець червня у столиці Польщі перебувають близько 170 тис. українців.

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