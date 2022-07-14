Міндовкілля співпрацюватиме із чехами в низці проєктів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочинає співпрацю у довкіллєвих проєктах з чеськими колегами.

Відповідний Меморандум уклали у Празі міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова.

“У рамках Меморандуму, який готувався майже 7 років, плануємо обмін екологічною інформацією та спільні проєкти у різних довкіллєвих сферах. Будемо співпрацювати не лише на міжвідомчому рівні, а й залучати приватні інвестиції. Це допоможе Україні застосовувати нові практики, технології та ініціативи”, – зауважив Стрілець.

Йдеться про співпрацю у сферах:

пом'якшення та адаптації до зміни клімату;

захисту біорізноманіття;

розробки екологічно чистих технологій;

управління водними ресурсами;

поводження з відходами;

охорони повітря;

запобігання промисловому забрудненню тощо.

Нагадаємо, станом на початок літа сума збитків навколишньому середовищу України, завданих нападом Росії, перевищувала 200 млрд грн.