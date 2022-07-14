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Резніков та Залужний зустрілись з послом США в Україні Брінк

Сторони обговорили питання підтримки США України.

Резніков та Залужний зустрілись з послом США в Україні Брінк
twitter.com/oleksiireznikov

Голова Міноборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілись з послом США в Україні Бріджет Брінк.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Ми обговорили підготовку до наступного Рамштайну та умови збереження темпів постачання необхідного озброєння до України”, - повідомив Резніков.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov
 

Він зазначив, що в Україні впевнені у подальшій плідній співпраці з США.

 

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня. 

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