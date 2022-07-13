У прикордонних з Білоруссю областях посилили боротьбу з диверсантами, - МВС

Цим займаються не лише МВС, але й інші структури.

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Про це повідомив “Укрінформ” з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із Республікою Білорусь. Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота - Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ", - сказав міністр.

Він розповів, що найефективнішими методами боротьби з диверсантами є:

відеонагляд за проєктом "Безпечна країна";

ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку;

комендантська година.

За словами міністра, уряд обговорює запровадження адмінвідповідальності за порушення комендантської години і МВС це рішення цілком підтримує.

Нагадаємо, в Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.