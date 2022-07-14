Окупанти за день обстріляли чотири громади на Сумщині, - Живицький

Ворог все ніяк не залишить Сумську область у спокої.

Вчора, 13 липня, російські окупанти обстрілювали з мінометів та РСЗВ чотири громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він розповів, що о 12:00 росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів. За годину по ним було зафіксовано ще 20 прильотів.

Після 13:00 почався мінометний обстріл Краснопільської громади, зареєстровано 19 прильотів.

Після 14:00 у Шалигінській громаді стались 6 мінометних вибухів.

В результаті дій окупантів, на щасті, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, на ремонт і відновлення роботи Охтирської ТЕЦ на Сумщині Кабмін виділив 86,5 мільйона гривень.