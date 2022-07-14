Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за день обстріляли чотири громади на Сумщині, - Живицький

Ворог все ніяк не залишить Сумську область у спокої.

Окупанти за день обстріляли чотири громади на Сумщині, - Живицький
Фото: sumy.today

Вчора, 13 липня, російські окупанти обстрілювали з мінометів та РСЗВ чотири громади Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він розповів, що о 12:00 росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів. За годину по ним було зафіксовано ще 20 прильотів. 

Після 13:00 почався мінометний обстріл Краснопільської громади, зареєстровано 19 прильотів.

Після 14:00 у Шалигінській громаді стались 6 мінометних вибухів. 

В результаті дій окупантів, на щасті, постраждалих та руйнувань немає. 

Нагадаємо, на ремонт і відновлення роботи Охтирської ТЕЦ на Сумщині Кабмін виділив 86,5 мільйона гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також