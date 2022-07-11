У центрі Праги 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.
Фото з виставки опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.
Раніше в посольстві України в Чехії повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Організатор виставки - міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.
Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.