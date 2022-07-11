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Резніков вважає, що Росія розпадеться на кілька держав: "Ми побачимо низку закликів до суверенітету"

Міністр оборони України впевнений, що розпад відбудеться за кілька років. 

Резніков вважає, що Росія розпадеться на кілька держав: "Ми побачимо низку закликів до суверенітету"
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що за кілька років країна-агресорка розпадеться на декілька держав. Передувати цьому будуть заяви від регіонів Росії про суверенітет.

Про це він розповів у інтервʼю The Times.

"Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.", – вважає міністр. 

Резніков переконаний, що розвʼязана РФ проти українців війна покладе краї імперії, адже демократичний світ обʼєднався заради перемоги.  

Він наголосив, що зараз навіть старі союзники Путіна, як Казахстан і Угорщина, відмовились від нього. 

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