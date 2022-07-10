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Президент Шрі-Ланки, який просив допомоги у Путіна, йде у відставку

Мітингувальники увірвалися у його резиденцію.

Президент Шрі-Ланки, який просив допомоги у Путіна, йде у відставку
Фото: ЕРА/UPG

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса оголосив, що йде у відставку після того, як протестувальники увірвалися в його офіційну резиденцію та підпалили будинок прем'єр-міністра.

Про це пише BBC.

Ні прем'єр-міністра, ні президента в будівлях не було.

Фото: ЕРА/UPG

Перед цим сотні тисяч людей вийшли на вулиці найбільшого міста країни Коломбо, вимагаючи відставки Раджапакси після місяців протестів через економічний занепад.

Фото: ЕРА/UPG

Раджапакса піде у відставку 13 липня. Своє крісло звільнить й очільник уряду Раніл Вікремесінге.

Спікер місцевого парламенту заявив, що президент вирішив піти у відставку, “щоб забезпечити мирний перехід влади”.

Фото: ЕРА/UPG

Шрі-Ланка страждає від нестримної інфляції та намагається імпортувати продовольство, паливо та ліки, оскільки острів стикнувся з найгіршою економічною кризою за 70 років.

У країні закінчилася іноземна валюта та запроваджено заборону на продаж бензину та дизеля для приватних автомобілів.

Відома адвокатка з прав людини з Коломбо Бхавані Фонсека попередила, що заяви президента може бути недостатньо для заспокоєння людей.

“Лише дві відставки не задовольнять вимоги, вимогу зміни системи, але принаймні це початок, якщо підуть президент і прем’єр-міністр. Має відбутися мирний перехід влади, який ще належить побачити”, – сказала вона.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Шрі-Ланка – острівна держава на півдні Індії, яка завоювала незалежність від британського правління в 1948 році. Три етнічні групи – сингали, таміли та мусульмани – становлять 99% 22-мільйонного населення країни.

Брат президента, що йде у відставку – Махінда Раджапакса – став героєм серед сингальської більшості у 2009 році, коли його уряд переміг тамільських сепаратистських повстанців після багатьох років запеклої та кривавої громадянської війни.

Додамо, МЗС України рекомендувало українцям утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей та протестів у країні, а також дотримуватись приписів місцевих правоохоронних органів.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, раніше Готабая Раджапакса попросив у президента РФ Володимира Путіна підтримки на тлі "найгіршої за 70 років економічної кризи". Він закликав відновити рейси Аерофлоту і надати кредит на паливо.

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