У столиці Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони і проникли в президентську резиденцію. У країні економічна криза, протести не стихають з березня цього року, але досягли апогею тільки зараз.
Про це повідомляє ВВС.
Прем'єр-міністр країни Раніл Вікремесингхе скликав екстрену нараду лідерів своєї партії і наказав спікерові негайно скликати парламент. Масові протести в суботу, 9 липня, - одні з найбільших за цей рік в острівній державі, охопленій гострою економічною кризою.
За даними міністерства оборони, президента Готабая Раджапакса вивезли з його резиденції ще в п'ятницю на тлі попереджень про протести у вихідні.
Protestors enter Presidential Secretariat. Cheers and applause heard.— Jamila Husain (@Jamz5251) July 9, 2022
Video - Social Media #SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/1rHuxeAVxC
Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022
📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat
Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022
Нагадаємо, що Шрі-Ланка переживає важку економічну кризу. У країні велика нестача палива, а також дефіцит продовольства і ліків. Минулого місяця інфляція в країні перевалила за 50 відсотків. Жителі Шрі-Ланки розлючені бездіяльністю влади.