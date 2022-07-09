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На Шрі-Ланці протестувальники захопили президентський палац

Президента вивезли з його резиденції ще в п'ятницю, 8 липня.

У столиці Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони і проникли в президентську резиденцію. У країні економічна криза, протести не стихають з березня цього року, але досягли апогею тільки зараз.

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр країни Раніл Вікремесингхе скликав екстрену нараду лідерів своєї партії і наказав спікерові негайно скликати парламент. Масові протести в суботу, 9 липня, - одні з найбільших за цей рік в острівній державі, охопленій гострою економічною кризою.

За даними міністерства оборони, президента Готабая Раджапакса вивезли з його резиденції ще в п'ятницю на тлі попереджень про протести у вихідні.

Нагадаємо, що Шрі-Ланка переживає важку економічну кризу. У країні велика нестача палива, а також дефіцит продовольства і ліків. Минулого місяця інфляція в країні перевалила за 50 відсотків. Жителі Шрі-Ланки розлючені бездіяльністю влади.

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