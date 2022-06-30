У Білорусі засудили одну з організаторок свята для українських-дітей біженців

Жінка проведе під арештом сім діб.

У Гомелі (Білорусь) засудили одну з організаторок заходу для українських дітей-біженців, повідомляє "Радіо Свобода".

Жінка проведе під арештом сім діб.

Її затримали 29 червня. Сьогодні з'явилася інформація про вирок. Наразі невідомо, за якою статтею обвинуватили затриману.

Нагадаємо, 27 червня білоруська міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України.

За інформацією журналістів, біженка з української Донеччини цього дня відзначала день народження - їй виповнилося 9 років. Вона захтіла влаштувати акцію – продати паперових "голубів миру" і так зібрати гроші на подарунок. Гомельські волонтери вирішили організувати для української малечі свято під назвою "День іменин".

Організатори планували для дітей ігри, конкурси, сувеніри та подарунки. Також мали виготовляти голубів миру.

Хоча міліція розігнала акцію, її провели в іншому місці.