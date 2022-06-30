У Мексиці застрелили журналіста, його вбивство пов’язують із критикою політиків

З початку року у країні вбили вже щонайменше 9 журналістів.

Мексиканського репортера Антоніо де ла Круса вбили в одному з найжорстокіших північних прикордонних штатів країни.

Про це пише Reuters з посиланням владу та роботодавців журналіста.

Це вбивство стало останнім із серії нападів в одній із найнебезпечніших для журналістів країн світу.

Де ла Крус працював у місцевій газеті Expreso, його застрелили у своєму будинку в столиці штату Тамауліпас – місті Сьюдад-Вікторія.

“Тамауліпас – це штат на узбережжі Мексиканської затоки, на південь від Техасу, де жорстокі наркокартелі борються за прибуткові маршрути контрабанди. Особливо вразливими є місцеві журналісти, які зосереджуються на злочинності та корупції”, – зазначає видання.

Під час нападу постраждала дочка журналіста.

Як повідомили у правозахисній організації Article 19, з початку 2022-го у Мексиці вбили вже (включно з де ла Крусом, – ред.) щонайменше 9 журналістів.

Вбивство журналіста, зокрема, пов’язують з його політичною критикою.

Офіс генерального прокурора штату розпочав розслідування, поліція збирає докази та розшукує нападників.

Нагадаємо, станом на 7 червня з початку повномасштабної російської агресії проти України загинуло 32 журналісти.