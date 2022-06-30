Єврокомісія надасть Литві 55 млн євро на укріплення кордону з Білоруссю

Системи спостереження мають встановити на шести КПП протягом цього та наступного років.

Єврокомісія виділила для Литви 55 млн євро на заходи з посилення захисту кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МВС Литви.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що це дозволить суттєво посилити захист кордону та краще запобігати нелегальній міграції.

За її словами, хоча спроб нелегального перетину кордону зараз набагато менше, потенційні загрози залишаються. Тому країна інтенсивно продовжує побудову фізичного паркану на кордоні.

Системи спостереження мають встановити на шести КПП протягом поточного і наступного року, частину робіт вже завершили.

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Олександром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати на кордоні з Білоруссю паркани. Литва заявляла, що планує завершити будівництво за два роки.

За останні місяці минулого року Литва зіткнулася з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон нелегально перейшли дві з половиною тисячі мігрантів, переважно з Іраку. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня 2021 року Литва почала будувати паркан з колючого дроту та ініціювала нові санкції проти режиму Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

У грудні 2021 року Єврокомісія надала Литві 15 млн євро, їх використали для модернізації обладнання прикордонників, у тому числі закупівлю гелікоптерів, приладів нічного бачення і дронів, обладнання для сканування пальців.