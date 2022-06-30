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Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $49 млн: захисники отримають протитанкове озброєння

Також до пакету входить обладнання для розмінування. 

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $49 млн: захисники отримають протитанкове озброєння
Фото: flickr.com

Швеція направить в Україну нове протитанкове озброєння і кулемети. Про це пише Reuters із посиланням на заяву шведського міністерства оборони.

Пакет озброєння, який також включає обладнання для розмінування, оцінюється в 500 млн шведських крон ($49 млн).

Після початку повномасштабного вторгнення позаблокова Швеція оперативно почала постачати допомогу українцям. Зокрема, захисники України отримали протитанкові кораблі.  Учора Швеція разом із Фінляндією офіційно отримали запрошення вступити до НАТО. 

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