Британці виділять Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів на фінансування наступу, – Bloomberg

Великобританія виділить Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів на фінансування наступальних операцій.

Про це британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер, 30 червня, пише bloomberg.com.

Таким чином британці майже подвоять свою військову підтримку Україні, прагнучи допомогти нашій країні перейти від захисту до наступальних операцій проти російського війська.

“Збільшення фінансування, про яке Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер, піде на системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, обладнання для радіоелектронної боротьби”, – йдеться у повідомленні.

Джонсон також зазначив, що Великобританія наразі вже надала українцям 1,3 мільярда фунтів стерлінгів надзвичайної військової підтримки, розгорнула більше військ на східному фланзі НАТО і збільшила свої внески у повітряне патрулювання та постійні військово-морські групи Північноатлантичного альянсу.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів). У британському уряді зазначають, що це більше, аніж виділила будь-яка інша країна, крім США. “Зброя, обладнання та навчання Великобританії трансформують захист України від цього нападу”, – йдеться у заяві Джонсона.

Великобританія минулого тижня також оголосила про нову програму підготовки українських Збройних сил.

“Військова підтримка є доповненням до гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів, наданої Україні з лютогої”, – додали в офісі Джонсона.

President @ZelenskyyUa addressed @NATO leaders this morning.



The UK has so far:



▪️ provided £1.3 billion in extraordinary military support to Ukraine

▪️ deployed more troops to NATO’s eastern flank

▪️ increased our contributions to NATO’s air policing & standing naval groups. pic.twitter.com/WhPrKDewQB — UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 29, 2022

Нагадаємо, Лондон готовий надати ще 525 млн доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на заробітну плату державного сектора, утримання шкіл і лікарень.