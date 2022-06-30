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В Україні відновлять роботу представництва Всесвітньої продовольчої програми

Представництво дозволить оперативно надавати гуманітарну допомогу постраждалим українцям.

В Україні відновлять роботу представництва Всесвітньої продовольчої програми
Денис Монастирський
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Кабінет міністрів України працює над поновленням представництва Всесвітньої продовольчої програми у нашій країні.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Як підкреслив Монастирський, через військову агресію Росії проти України виникла необхідність оперативно надавати гуманітарну продовольчу допомогу уразливим категоріям громадян.

“Відповідним розпорядженням КМУ передбачається поновлення на два роки дії Угоди, укладеної наприкінці 2015 року, між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою про відкриття Офісу ВПП в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція України зареєструвала 247 кримінальних проваджень щодо незаконних дій з гуманітарною допомогою, зокрема розкрадання.

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