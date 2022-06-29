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На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою, - Гайдай

"Там достатньо потужний був вибух, багато чого пошкоджено".

На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою, - Гайдай
Фото: luganskua.com

На Луганщині російські окупанти скинули сьогодні на склади з гуманітарною допомогою авіабомбу.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на щастя, люди не постраждали - в той момент нікого не було поруч із об'єктом. 

"Там достатньо потужний був вибух, багато чого пошкоджено. Майже повністю зруйновані ангари і склади наші", - додав Гайдай.

Він зазначив, що попри інтенсивні обстріли інколи вдається доставити гуманітарні вантажі до жителів області, зокрема Лисичанська. Місто перебуває під постійними інтенсивними ворожими обстрілами, траса Лисичанськ-Бахмут не проїзна.

" В нас є інші маршрути, якими ми користуємося, але ми їх не називаємо. Але є можливість іноді підвозити (гумвантажі - Ред.). Вчора нам вдалося завезти гуманітарний автомобіль в Лисичанськ, і автомобіль виїхав з Лисичанська неушкоджений", - зауважив очільник Луганщини.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Тим часом окупанти нашпигували місто протипіхотними мінами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.

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