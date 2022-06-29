Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ продовжують знищувати військову техніку російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“На відео зафіксовано спільну роботу артилерії Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України по знешкодженню району зосередження військової техніки загарбників”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора бійці ЗСУ знищили чергову мінометну батарею російських окупантів.
Раніше повідомлялось, що 27 червня бійці 95 ОДШБр знищили російський ударний вертоліт Ка-52.