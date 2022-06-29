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Артилерійські підрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів

Скільки саме одиниць техніки було знищено, не уточнюється.

Артилерійські підрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ продовжують знищувати військову техніку російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“На відео зафіксовано спільну роботу артилерії Десантно-штурмових військ   та Сухопутних військ ЗС України по знешкодженню району зосередження військової техніки загарбників”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора бійці ЗСУ знищили чергову мінометну батарею російських окупантів.

Раніше повідомлялось, що 27 червня бійці 95 ОДШБр знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

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