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На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою

Збитий дрон ніс вибухівку.

На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Наряд прикордонників у Сумській області помітив наближення ворожого коптера та збив його.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що на місці падіння дрону залишилась воронка. Натомість від самого безпілотника не залишилось майже нічого. 

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Нагадаємо, вночі 29 травня російські військові обстріляли Великописарівську громаду Сумської області. Ворог стріляв з гранатометів, зафіксовано 40 “приходів”.

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