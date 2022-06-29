Наряд прикордонників у Сумській області помітив наближення ворожого коптера та збив його.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що на місці падіння дрону залишилась воронка. Натомість від самого безпілотника не залишилось майже нічого.

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Нагадаємо, вночі 29 травня російські військові обстріляли Великописарівську громаду Сумської області. Ворог стріляв з гранатометів, зафіксовано 40 “приходів”.