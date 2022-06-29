Українські захисники знешкодили декілька ворожих ДРГ, - Генштаб

У Білорусі перевіряють приписний склад і вивчають можливість мобілізації на території окремих регіонів.

Українські захисники знешкодили декілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, одну ДРГ розбили неподалік Берестового. Інші зазнали втрат в районі населеного пункту Верхньокам’янка. Залишки розвідгруп відійшли.

Також у Генштабі повідомили, що в Білорусі перевіряють приписний склад і вивчають можливість мобілізації на території окремих регіонів.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 29 червня така:

на Сіверському загарбники обстріляли цивільну і військову інфраструктуру в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

загарбники обстріляли цивільну і військову інфраструктуру в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Угроїди. на Харківському окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка. на Слов’янському було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також рашисти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також рашисти завдали авіаудару поблизу Гусарівки. на Донецькому росіяни за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та завдали авіаудару по району Лисичанського нафтопереробного заводу

росіяни за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та завдали авіаудару по району Лисичанського нафтопереробного заводу на Краматорському рашисти обстріляли з артилерії район Тетянівки.

рашисти обстріляли з артилерії район Тетянівки. на Бахмутському вороги обстрілювали позиції українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік села Відродження. Також намагалися наступальними діями покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, однак успіху не мали й відійшли.

вороги обстрілювали позиції українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік села Відродження. Також намагалися наступальними діями покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, однак успіху не мали й відійшли. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Також завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

, , та окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Також завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків. на Південнобузькому загарбники систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії, а також перегруповують свої війська.

У Генштабі повідомили, що деякі підрозділи росармії, які були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектуватися через небажання особового складу брати участь у війні. Ті, хто відмовився воювати, звільняються. Також в РФ є спроби притягнути цих осіб до відповідальності.

Нагадаємо, з російського полону повернули 144 захисників нашої держави. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.