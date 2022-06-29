Українські захисники знешкодили декілька ворожих ДРГ, - Генштаб

Українські захисники знешкодили декілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Так, одну ДРГ розбили неподалік Берестового. Інші зазнали втрат в районі населеного пункту Верхньокам’янка. Залишки розвідгруп відійшли.
Також у Генштабі повідомили, що в Білорусі перевіряють приписний склад і вивчають можливість мобілізації на території окремих регіонів.
Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 29 червня така:
- на Сіверському загарбники обстріляли цивільну і військову інфраструктуру в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.
- на Харківському окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.
- на Слов’янському було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також рашисти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.
- на Донецькому росіяни за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та завдали авіаудару по району Лисичанського нафтопереробного заводу
- на Краматорському рашисти обстріляли з артилерії район Тетянівки.
- на Бахмутському вороги обстрілювали позиції українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік села Відродження. Також намагалися наступальними діями покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, однак успіху не мали й відійшли.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Також завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
- на Південнобузькому загарбники систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії, а також перегруповують свої війська.
У Генштабі повідомили, що деякі підрозділи росармії, які були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектуватися через небажання особового складу брати участь у війні. Ті, хто відмовився воювати, звільняються. Також в РФ є спроби притягнути цих осіб до відповідальності.
Нагадаємо, з російського полону повернули 144 захисників нашої держави. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.
Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.