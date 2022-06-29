​Повідомлено про підозру призначеній окупантами "голові комісії" з псевдореферендуму на Херсонщині

Раніше вона неодноразово брала участь у виборах, зокрема, очолювала Херсонську міську виборчу комісію.

Прокуратура Києва повідомила про підозру проголошеній російськими окупантами "голові комісії" з псевдореферендуму на Херсонщині, який окупанти призначили на 11 вересня.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ДЗНД СБ України повідомлено про підозру мешканці міста Херсон у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювана упродовж травня-червня 2022 року, усвідомлюючи здійснення РФ відкритої збройної агресії проти України, надала згоду на співпрацю з окупантами.

Перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні, підозрювана добровільно погодилася на зайняття "посади" в незаконно створеному органі влади та була проголошена "головою обласної комісії по проведенню референдуму" на території області.

Раніше підозрювана неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, зокрема очолювала Херсонську міську виборчу комісію.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала завкафедри одного з вишів Миколаєва, який працював над створенням "миколаївської народної республіки"