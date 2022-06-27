Затримали завкафедри одного з вишів Миколаєва, який працював над створенням "миколаївської народної республіки"

Розробляв концепцію "нової вільної Миколаївської області" та приєднання її до РФ.

Затримали й оголосили підозру в державній зраді завідувачу кафедри одного з вишів Миколаєва, який співпрацював із російськими спецслужбами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Затриманий - доктор наук державного управління, кандидат політичних наук.

Фото: Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

"За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, не сприймаючи державну владу в Україні та сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, вступив у злочинну змову із представником спецслужб рф для надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Підозрюваний за завданням куратора розробляв концепцію перетворення "нової вільної Миколаївської області" з урахуванням специфіки регіону та прорахунків, які мали місце під час створення ДНР/ЛНР, складав перелік необхідних управлінських посад та проводив роботу з пошуку "надійних" кандидатів на їх зайняття", - розповіли в прокуратурі.

Зрадник мав підготувати і підписати від себе як корінного жителя Миколаєва, звернення до влади РФ про "про готовність переважної правильно налаштованої частини миколаївців до від’єднання області від України та приєднання до братського народу росії".

Також затриманий надавав рашистам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та державних установ на території Миколаєва.

За виконану роботу підозрюваний у державній зраді мав отримати від окупантів грошову винагороду.

У його помешканні правоохоронці провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку, листування з російськими спецслужбами, радянську та російську символіку, особисті нотатки щодо створення та діяльності "миколаївської народної республіки".

Фото: Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волів до 15 років або довічне з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ завершила розслідування щодо проросійського пропагандиста, який сподівався на "нову" владу в Україні. Також спецслужба викрила одного з керівників НЕК "Укренерго", який погодився співпрацювати з російськими окупантами - добровільно став очільником так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР".