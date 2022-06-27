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На Київщині повідомили про підозру організованій злочинній групі, яка незаконно заволоділа землею на 9,5 мільйонів гривень

Серед підозрюваних – керівник комерційної структури, експосадовець Держгеокадастру області та киянин.

На Київщині повідомили про підозру організованій злочинній групі, яка незаконно заволоділа землею на 9,5 мільйонів гривень
Фото: Пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Співробітники управління стратегічних розслідувань у Київській області та слідчі обласної поліції встановили, що зловмисники на підставі фіктивних документів зареєстрували за собою право власності на земельні ділянки в межах села Лісники. Відповідно до висновку експерта, сума збитків становить понад 9,5 млн грн.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Фото: Національна поліція

"На підставі отриманих доказів трьом особам повідомили про підозру. Керівникові комерційної структури, експосадовцю держгеокадастру області та киянину інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України", – повідомляють в МВС.

Раніше затримали директора комерційного підприємства, який орендував у Нацгвардії 10 вертольотів і не повернув.

Перед тим ДБР припинило діяльність наркоугруповання пов'язаного зі спецслужбами РФ.

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