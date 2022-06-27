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Наразі немає жодної загрози зі сторони Придністров’я, - Гуменюк

Ситуація в регіоні контролюється.

Наразі немає жодної загрози зі сторони Придністров’я, - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Наразі немає жодної загрози зі сторони Придністров’я, ситуація в регіоні контролюється. Кордон надійно укріплений силами оборони.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

«На кордоні з Придністров’ям ситуація достатньо стабільна. Та повністю контролюється силами оборони. Наші кордони захищені надійно, ущільнені та знаходження там відповідних сил оборони абсолютно доцільно», — заявила вона.

Сила, яка може протидіяти зі сторони Придністров’я абсолютно усвідомлює, що зустріне тут досить суттєвий опір, зазначила керівниця пресцентру.

"Тому немає зараз ніякої відкритої загрози. Або якогось нагнітання ситуації з того боку. Ми абсолютно контролюємо ситуацію в регіоні. І можемо за неї поручитися", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що загрози відкриття другого фронту з боку невизнаного Придністров'я наразі немає. Цю ділянку державного кордону підсилено, контрдиверсійна робота в області проводиться постійно.

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