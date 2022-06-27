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Поліцейські задокументували 49 фактів обстрілів на Луганщині, - МВС

На деяких вулицях Лисичанська не лишилося приватних домоволодінь.

Поліцейські задокументували 49 фактів обстрілів на Луганщині, - МВС
Фото: Національна поліція

Протягом минулої доби встановлені 23 інфраструктурні об’єкти, які були знищені ворогом. У Лисичанську зруйновано два храми, палають багатоквартирні житлові будинки, на деяких вулицях зовсім не лишилося приватних домоволодінь.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Крім того, ворог наносив авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці.

Фото: Національна поліція

"Розпочато 11 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) та 8 кримінальних проваджень за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність)", - інформує у повідомленні МВС.

Нагадаємо, штурмова авіація противника завдала ударів по Лисичанську і Вовчарці.

Раніше окупанти закріпилися в Сєвєродонецьку, Вороному та Борівському.

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