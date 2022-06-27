​Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ за збитки, завдані його власності у Маріуполі

Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за грубі порушення його прав власності у Маріуполі під час збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба SCM.

"Як власник Азовсталі та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України", – йдеться у повідомленні.

Позов також передбачає вимогу про вжиття термінових заходів щодо запобігання подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків та знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовлених підприємствами SCM.

Ахметов також звернувся до ЄСПЛ із проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки докорінна причина порушень його прав – російська агресія, знищення та експропріація власності – має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесів по всій Україні.

"Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки та розкрадання українських активів", – прокоментував Ахметов подання позову.

Представлятиме Ахметова в суді міжнародна юридична компанія Covington & Burling LLP.

Точна сума компенсації поки не може бути визначена через ще не закінчену війну. Передбачається, що Росія має виплатити Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини, уточнюють у SCM.

Нагадаємо, Рінат Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя. В інтерв'ю Reuters він розповів, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України.

До слова, на початку червня Державна Дума Росії схвалила два законопроєкти, один із яких виводить країну з-під юрисдикції ЄСПЛ, другий встановлює 16 березня як граничний термін, після якого рішення суду проти Росії не підлягають виконанню.