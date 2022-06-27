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Британія надасть 12,28 млн доларів на ремонт залізничних колій в Україні для вивезення зерна

Йдуть переговори про те, як максимально збільшити пропускну спроможність залізниць.

Британія надасть 12,28 млн доларів на ремонт залізничних колій в Україні для вивезення зерна
Фото: @vzhmak

Велика Британія має намір виділити до 10 млн фунтів (12,28 млн доларів) на ремонт "Українських залізниць", щоб полегшити вивіз зерна з країни.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на офіс британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для "Українських залізниць" для ремонту залізничної інфраструктури та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Велика Британія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".

Останнім часом у низці районів світу спостерігаються проблеми із продовольством. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пов'язала загрозу продовольчої кризи з російською агресією в Україні. Схожу думку висловлюють й інші західні лідери.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик говорив про те, що будівництво у Польщі тимчасових силосів для українського зерна у перспективі може зайняти 3-4 місяці.

 

 

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