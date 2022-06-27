Британія надасть 12,28 млн доларів на ремонт залізничних колій в Україні для вивезення зерна

Йдуть переговори про те, як максимально збільшити пропускну спроможність залізниць.

Велика Британія має намір виділити до 10 млн фунтів (12,28 млн доларів) на ремонт "Українських залізниць", щоб полегшити вивіз зерна з країни.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на офіс британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для "Українських залізниць" для ремонту залізничної інфраструктури та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Велика Британія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".

Останнім часом у низці районів світу спостерігаються проблеми із продовольством. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пов'язала загрозу продовольчої кризи з російською агресією в Україні. Схожу думку висловлюють й інші західні лідери.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик говорив про те, що будівництво у Польщі тимчасових силосів для українського зерна у перспективі може зайняти 3-4 місяці.