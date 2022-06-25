Україна отримає від Німеччини грант в 1 млрд євро

Кошти будуть надані через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.

Німеччина виділить Україні 1 млрд євро грантового фінансування на пріоритетні витрати держави, відповідну угоду між урядами було укладено 24 червня.

Про це у Facebook повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Дякую моєму другові міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру за оперативність у реалізації цього важливого рішення. Ця фінансова підтримка важлива як ніколи і дасть змогу наблизити нашу перемогу", – написав керівник українського Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що ці кошти від Німеччини, імовірно, будуть надані через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням цього рахунку повинні спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Нагадаємо, що до державного бюджету надійшов 1 млрд канадських доларів (близько 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Також раніше Кабмін схвалив проєкт змін до угоди з урядом Японії про збільшення суми пільгового кредиту для України.