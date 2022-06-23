У Тернополі відкрили проєктний офіс West Ukraine Digital для цифровізації західного регіону України

Охоплює чотири області - Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську і Чернівецьку.

У Тернополі відкрили проєктний офіс West Ukraine Digital. Він допоможе цифровізувати західні регіони України.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Ми вже маємо успішний досвід роботи проєктного офісу на Черкащині Digital Cherkasy, який реалізував низку проєктів із цифровізації регіону. Тепер, щоб цифровізувати західний регіон, запускаємо проєктний офіс West Ukraine Digital", - зазначили в Мінцифри.

Проєктний офіс охопить чотири області:

У відомстві кажуть - West Ukraine Digital має підтримувати розвиток бізнес-середовища в західному регіоні, готувати та розвивати проєкти цифрової трансформації галузей чотирьох областей, а також підтримувати та просувати інноваційні проєкти.

"West Ukraine Digital також сприятиме розвитку бізнесу підприємцям, які здійснили релокацію до вказаних областей. Впевнені, що після перемоги такий офіс відкриємо і на Сході України", - додали в Мінцифри.

Проєкт реалізували за підтримки міністерства, громадської організації "Вест Юкрейн Діджитал" і чотирьох згаданих областей та партнерства компанії Visa.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні почнуть поетапно впроваджувати Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Також Україна отримала першого "Каннського Лева" за бренд "Дія".