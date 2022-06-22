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Виробництво чавуну і сталі в Україні скоротилося удвічі

Наразі Україна продовжує посідати 12 місце у світі.

Виробництво чавуну і сталі в Україні скоротилося удвічі
Фото: rudana.com.ua

В Україні протягом п’яти місяців 2022 року відзначається різке падіння виробництва металургійної продукції через знищення заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Про це з посиланням на дані Worldsteel пише профільне видання Укрметалургпром.

Так, виробництво чавуну скоротилося на 53,3% до 4,15 млн тонн за п'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі Україна, як і раніше, посідає 12-те місце у світі за обсягом виробництва чавуну. На першому місці Китай з показником 360,8 млн тонн (мінус 5,9% за 5 місяців поточного року).

Скорочення виробництва сталі в Україні становить 52,7% до 4,24 млн тонн за січень-травень. За обсягом виробництва сталі Україна посідає 18 місце серед 64 країн-виробників.

Нагадаємо, раніше генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков заявляв, що через війну Україна втратила майже 30-40% своїх металургійних потужностей.

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