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​Через обстріли вся нафтопереробна сфера України не працює, – Нафтогаз

В останній тиждень квітня виник дефіцит пального на українських АЗС.

​Через обстріли вся нафтопереробна сфера України не працює, – Нафтогаз
Фото: oilpoint.com.ua

Через масовані обстріли військових РФ вся нафтопереробна сфера України не працює.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз, завдяки масованим атакам агресора, не працює, і тому складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", – зазначив він.

За словами Вітренка, група "Нафтогаз" зможе долучитися до розв'язання проблем на ринку палива за певних умов.

"Коли ми отримаємо повністю управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для розв'язання проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", – сказав він. 

Нагадаємо, у квітні внаслідок авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці на Полтавщині, на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного пального. Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

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