У Львові 21 червня пройшла церемонія прощання з Артемієм Димидом, який поліг у боях з російськими окупантами на Донеччині. Про загибель 27-річного Артемія 18 червня повідомила його мати Іванка Димид.

Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі Петра і Павла об 11 годині.

Фото: Іван Станіславський Мати Артемія Іванка Димид на церемонії в гарнізонному храмі. Героя поховали в закритій труні

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Звідти похоронна процесія пройшла центром міста через площу Ринок та вулицю Пекарську до Личаківського цвинтаря на поле почесних поховань. На будівлях вздовж маршруту колони було вивішено синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський На будівлях вздовж маршруту колони було вивішено синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою

Рідні загиблого воїна закликали усіх, хто прийде на церемонію, не купувати вінків та квітів, а замість того зробити благодійну пожертву. Сестра Артемія, Климентія Димид, повідомила, що для студентів історичної кафедри Українського католицького університету буде засновано стипендію імені Артемія Димида. Благодійні внески можна зробити на сайті УКУ за посиланням.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Урочиста церемонія з сурмачем на площі Ринок-

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Дівчина Артемія Анастасія Сахацька отримує церемоніальний прапор-

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Друзі загиблого поклали під труну парашут як знак того що Артемій полюбляв мандри та пригоди.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Артемій Димид був сином священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванки Крип’якевич-Димид. Він був завзятим пластуном, учасником Революції Гідності та російсько-української війни. Зокрема, був учасником бойових дій у складі батальйону спецпідрозділу "Гарпун" та полку "Азов". Батько Артемія Михайло Димид був першим ректором УКУ. Сам Артемій – правнук відомого українського історика Івана Крип’якевича.