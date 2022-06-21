У Львові 21 червня пройшла церемонія прощання з Артемієм Димидом, який поліг у боях з російськими окупантами на Донеччині. Про загибель 27-річного Артемія 18 червня повідомила його мати Іванка Димид.
Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі Петра і Павла об 11 годині.
Звідти похоронна процесія пройшла центром міста через площу Ринок та вулицю Пекарську до Личаківського цвинтаря на поле почесних поховань. На будівлях вздовж маршруту колони було вивішено синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.
Рідні загиблого воїна закликали усіх, хто прийде на церемонію, не купувати вінків та квітів, а замість того зробити благодійну пожертву. Сестра Артемія, Климентія Димид, повідомила, що для студентів історичної кафедри Українського католицького університету буде засновано стипендію імені Артемія Димида. Благодійні внески можна зробити на сайті УКУ за посиланням.
Артемій Димид був сином священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванки Крип’якевич-Димид. Він був завзятим пластуном, учасником Революції Гідності та російсько-української війни. Зокрема, був учасником бойових дій у складі батальйону спецпідрозділу "Гарпун" та полку "Азов". Батько Артемія Михайло Димид був першим ректором УКУ. Сам Артемій – правнук відомого українського історика Івана Крип’якевича.