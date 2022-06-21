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Окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії через значні втрати у війні

Втрати пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань.

Окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії через значні втрати у війні
Фото: ГУР МО

У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни на фоні значних втрат у війні.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки. 

Зазначається, що генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командувача північнокавказького округу військ Росгвардії.

Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.

Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, в Американському інституті дослідження війни (ISW) повідомили про те, що Кремль звільнив командувача ВДВ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова через масові втрати серед російських десантників.

 

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