Окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії через значні втрати у війні

У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни на фоні значних втрат у війні.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки.

Зазначається, що генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командувача північнокавказького округу військ Росгвардії.

Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.

Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, в Американському інституті дослідження війни (ISW) повідомили про те, що Кремль звільнив командувача ВДВ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова через масові втрати серед російських десантників.