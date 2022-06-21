В Україну повернули тіла 35 полеглих воїнів

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних сил України та інших силових структур.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період та порядок передання та репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України.