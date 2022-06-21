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Окупанти обстріляли шістнадцять населених пунктів на Донеччині

Є загиблі та поранені.

Окупанти обстріляли шістнадцять населених пунктів на Донеччині
Обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція

За минулу добу на Донеччині поліція задокументувала 23 воєнні злочини РФ.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Було обстріляно шістнадцять населених пунктів, вбито та поранено мирних жителів.

Ворог бив із авіації, ЗРК "С-300", реактивних систем "Торнадо-С" і "Ураган", артилерії, танків, а також застосовував касетні снаряди.

Під вогнем перебували міста Авдіївка, Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Сіверськ, смт Желанне, Курахівка, Гостре, Нью-Йорк, села Опитне, Резніківка, Тоненьке, Біла Гора.

Обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція
Обстріли Донеччини

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти. Серед них: 41 житловий будинок, зокрема десять багатоквартирних, дошкільний навчальний заклад, ферма, шахта, заводи, виправна колонія та інші об'єкти та інфраструктури.

"Крім того, сьогодні вночі російські війська обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Будівля вигоріла. Це вже третя школа, знищена росіянами в місті", - зазначається в повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, за 20 червня росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донеччини.

Також повідомлялось, що жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води.

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