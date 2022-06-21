В прикордонні Білорусі зосереджені до 4000 військових, – Мотузяник

Потужне наступальне угруповання не спостерігається, але загроза наступу нікуди не зникала.

Воєнна загроза з боку Білорусі не зникала. Але задля того, щоб знову розвинути наступ з території цєї країни, треба створити потужне наступальне угруповання, як у перші тижні повномасштабного вторгнення.

Зараз таке угруповання не спостерігається, але дії РФ і білоруської армії змушують тримати за цим напрямком наші сили. В цьому полягає російська тактика: основні удари по Донеччині і Луганщині і обстріли та сковування дій за іншими напрямками. Про це речник міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив у ефірі телемарафону.

"Ми чудово розуміємо – щойно ми війська заберемо, вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, але, тим не менш, ми вимушені укріплювати цей напрямок", – пояснив він.

За його словами, в білоруській армії – близько 60 000 осіб. Зараз вони набирають людей через створення нового оперативного командування, тож потребують ще близько 20 000.

На кордоні в Брестській і Гомельській областях перебувають до семи батальйонів – приблизно 3000-4000 осіб. Але там є і російські війська – їхня кількість невідома.

Білоруська сторона надає росіянам всю логістику, тож можливо, що росіяни зможуть швидко перекинути на територію Білорусі резерви.

Нагадаємо, з білоруської території лишається загроза ракетних ударів по інфраструктурі України. Зокрема й цивільній.