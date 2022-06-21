У Джанкої окупанти сформували ешелон із катерами і цистернами з паливом, – речник Одеської ОВА

У Джанкої (АР Крим) окупанти сформували ешелон із катерами. На залізничних платформах помічені катери БМК-15 (дві штуки), БМК-130 (теж дві) і один катер БМК-Т.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

"Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ. Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", – вважає він.

БМК – це буксирно-моторний катер.

Нагадаємо, що окупанти не полишають надії форсувати Сіверський Донець, попри великі втрати від попередніх спроб. Щонайменше девʼять разів росіяни хотіли переправитись через ріку, але тільки зазнавали невдач і втікали.