Росіяни не втрачають надії форсувати Сіверський Донець і посилюються на Сєвєродонецькому напрямку, – Мотузяник

Росія продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, основою метою якої на цьому етапі є вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання сухопутного коридору з АР Крим і захопленими територіями Запорізької та Херсонської обл.

Ситуація залишається складною, але загалом контрольованою силами оборони. Про це речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу.

Ризик завдання ракетних ударів по території всієї країни зберігається. Продовжує Росія і терор мирних мешканців на тимчасово зайнятих територіях. У Маріуполі окупанти забороняють дітям спілкуватися українською та погрожують "непередбачуваними наслідками" для них і батьків.

Ситуація за напрямками:

На Донецькому ЗСУ стримують наступ противника, який зосередився на оточенні наших військ в районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокуванні логістичних шляхів.

На Лиманському ворог бʼє артилерією в бік Сіверська та не припиняє спроб підготуватися до форсування Сіверського Донця, хоча попередні спроби обернулися втратами сотень окупантів.

"На Сєвєродонецькому агресор посилює свої угруповання військ. Зокрема, через Сватове в напрямку Старобільська, переміщено танки, бойові броньовані машини та іншу техніку окупантів", – заявив речника Міністерства оборони.

На Бахмутському напрямку ЗСУ перешкоджають спробам оточенням наших підрозділів у районах Оріхового та Гірського. Ворог перегруповується і посилюється. На напрямку Попасна – Миколаїв противник ввів два батальйони. В районі Золотого українські воїни відбили штурм і відкинули противника.

Окупанти також зробили спробу висунутися в напрямку Берестового, але відійшли під щільним вогнем від захисників.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому російські війська ведуть вогонь уздовж всієї лінії протистояння, застосовують авіацію та артилерію.

На Харківському напрямку окупанти продовжують тактику втримання зайнятих раніше позицій.

Ворог перегруповується і посилюється, щоб поновити наступ в напрямку Тернова – Рубіжне. Веде повітряну розвідку.

В районі Кочубіївки захисники влучним вогнем звели нанівець спробу противника провести розвідку боєм і відкинули його на попередні позиції.

Словʼянський напрямок: ворог накопичив доволі потужне угруповання і намагається захопити Краснопілля та створити умови для наступу на Словʼянськ. В районі Долини, Дібрівного та Вірнопілля окупанти здійснили артилерійський нальот.

В районі Богородичного ЗСУ відбили наступ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередились на утриманні позицій та недопущенні контрнаступальних дій.

Волинський, Поліський напрямки. Загалом ситуація не змінилася. Розвідка свідчить, що білоруси перевіряють готовність своїх збройних сил орієнтовно до 18 червня.

Сіверський напрямок. У Брянській і Курській областях противник утримує до 3 батальйонно-тактичн і груп і десантників. Вони обстрілюють з артилерії Сумську і Чернігівську області.

Чорноморська і Азовська зони: ворожий флот досі зберігається в акваторії. Станом на сьогодні в готовності до застосування в Чорному морі перебувають два російські кораблі з сумарним можливим залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські захисники влучили в російське судно "Васілій Бєх". За даними військових, знищено близько 70% особового складу.

Це судно підвозило до острову Зміїний нових окупантів та техніку.